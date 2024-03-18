Сложно представить, может Владимир Зеленский только этого и добивается?

Люди и территория, которыми на словах так «дорожат» украинские высокопоставленные функционеры, в том числе руководитель украинского государства Владимир Зеленский, очень скоро начнут двигаться к большим потерям, если Киев не отринет все предрассудки и не предпримет попытки договориться с Москвой. Такой точки придерживается известный американский бизнесмен Илон Маск, бывший в свое время одним из самых богатых людей на планете Земля.

По мнению Маска, пребывание украинских военных в глубине окопов на передовых позициях не приближает победу ВСУ, а лишь затягивает безрадостное существование всех жителей Украины.

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Источник фото: RT







Вместе с тем в Москве много раз повторяли, что готовы к переговорам. А вот Киев в лице Владимира Зеленского в законодательной манере решил отказаться от любого конструктивного сотрудничества с РФ, выпустив утвержденный указ, в котором «запрещено» договариваться с Россией.

Тем временем Россия продолжает наступать и добилась некоторых успехов и на запорожском направлении, взяв сегодня одно из местных сел под названием Мирное.