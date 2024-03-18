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Madarator
Журналист Шварцкопф удивился числу уничтоженной западной техники на Украине, разбросаннной "повсюду"
Зато после СВО сколько же прибылей получат сборщики цветного и черного лома

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   Украинское государство и контролируемые им территории постоянно с каждым новым днём становятся самым настоящим гигантским могильником для военной техники, среди которой очень много разрушенных западных образцов. Об этом рассказал корреспондент Штеффен Шварцкопф в специальном репортаже для немецкого телевидения в лице Welt.

   Германский журналист уже успел посетить практически все оперативные направления украинского командования и везде зафиксировал ржавые и разгромленные остовы различных образцов вооружений. От Запорожья и до Харькова везде встречаются обожженные до крайностей и представляющие собой скопление металлических остовов бронемашины. Часть из выведенной навечно бронетехники представляет собой продукцию американского и немецкого оборонпрома.   

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Источник фото: Российская газета


   По мнению работника немецкой прессы, военнослужащие ВСУ всё никак не могут найти противоядие против различных российских БПЛА. И действительно, российская сторона очень много уделяет внимания развитию своих различных дронов, оснащая их всё более совершенной внутренней начинкой, первым делом не забывая дооснащать усиленной боевой частью, как это было с известным дроном-камикадзе «Ланцет». Первый в момент своего появления на передовой не мог бороться с танками, но сейчас ему по силам любой образец украинской бронетехники, в том числе и самый современный, такие как танки Abrams, Leopard 2 и Challenger 2.

   В конце своего репортажа журналист решил «надавить» на больную мозоль украинского командования и напомнил, что ВСУ перешли в стадию перманентного снарядного голода.

#инопресса
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