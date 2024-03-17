Комбинированные атаки стали новой "фишкой" ВС РВ

В Черниговской области Украины был обнаружен и так же стремительно атакован командно-штабной пункт и РЛС принадлежности ВСУ. Для их поражения использовалась ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» и реактивный снаряд системы залпового огня «Торнадо-С». Боевая работа против особо важных целей была записана на видео российским разведывательным беспилотником, фиксирующим объективные данные разрушения выявленных целей. Об этом решили написать в ТГ-канале «Русское оружие».

В сообщении указывается, что для 100%-поражения использовался 300-мм корректируемый боеприпас отечественного РСЗО и ракета с квазибаллистической траекторией, способная принести множество хлопот расчётам украинского ПВО.

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Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"





Последнее качество относится к «Искандеру-М», где данная траектория позволяет изменять резко курс движения, а использование низких высот делает летящий снаряд крайне неудобным оппонентом для противостоящих систем ЗРК, которым не то что бы просто сбить его, но даже заметить в момент промежуточного движения вдали от цели. Помимо этого в одном из последних обновлений российские оружейные конструкторы решили, что для высокоточного и высокоскоростного боеприпаса куда важнее дополнительные блоки защиты от работающего РЭБ ВСУ, чем оснащение ложными тепловизионными целями. Поэтому новые образцы ракеты 9М723 оснащаются «Кометой-М» вместо механизма увода зенитных ракет, как это было ранее.

К слову, повышенная точность ракеты, доходящая в последних модификациях до минимальных 7 метров с боевой частью из суббоеприпасов, не оставила ни единого шанса легкобронированной цели.