Ломать – не строить. В особенности когда у абсолютного большинства украинских чиновников особняки и и виллы закуплены загодя за рубежом

Ожидая «победы» над Россией Запад может «дождаться» до того, что Украина, как самостоятельное государство, окончательно перестанет существовать. Жизнеспособность Украины может спасти лишь своевременное участие в мирных переговорах с РФ, а не тщательное их избегание. В последнем случае тотальный коллапс будет «наградой» упорствующему Киеву и его чиновникам. Победа Украины абсолютно не просматривается на горизонте, как бы её Владимир Зеленский старательно не желал бы увидеть.

О сложной ситуации для военно-политического руководства восточноевропейской республики написали в Responsible Statecraft.

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Источник фото: газета.ру

Обозреватель издания Коннор Эколс отметил тот факт, что резких колебаний в пользу ВСУ «в поле» не будет, а вот обратная ситуация вполне может быть. Пускай поражение украинской армии не просматривается через месяц, но это не должно вводить в заблуждение западных лидеров, так как обстановка ухудшается постоянно и со слишком явной негативной тенденцией.

И это касается не только области военной, но и политической. Ряд самых ближайших союзников украинского государства стремительно от него отворачивается, как это случилось с Польшей. Другие же попросту отказываются помогать, тем или иным образом задерживая поставки вооружений и боеприпасов. В долгосрочной перспективе это очень больно аукнется ВСУ. Понимает ли это Владимир Зеленский? Риторически вопрошает Эколс.