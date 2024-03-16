Само воздушное судно имеет почтенный возраст в четверть века

Во время полета по внутреннему маршруту взлетевшего с аэродрома Сан-Франциско Boeing 737-800 внезапно случилась незапланированная потеря внешней обшивки. Деталь попросту отвалилась от фюзеляжа. О том, что самолет летел без внешнего фрагмента, стало известно лишь после того, как гражданский лайнер успешно сел в воздушной гавани города Медфорд, расположенном в Орегоне. «Некомплектность» обнаружили инженеры и техники аэродрома, о чем заявила управляющая Эмбер Джадд.

Директор заявила, что самолет смог завершить внутренний рейс с одной отсутствующей внешней деталью, которой оказалась панель. Как только обнаружилось, что у самолёта нет необходимого элемента, взлётно-посадочная полоса была перекрыта, а весь незанятый персонал приступил к её поиску. Поисковые мероприятия по итогу оказались безуспешными и обломки не нашли.

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Источник фото: ato.ru

Сам самолёт имеет солидный срок эксплуатации и насчитывает 25 лет полётного стажа. Борт с дефектом принадлежит фирме-перевозчику United Airlines.

После инцидента был оперативно размещен пресс-релиз, в котором было объяснено, что самолет лишился панели в области шасси, где одно из крыльев примыкает к корпусу. В Boeing отказались от комментариев.

Этот инцидент стал в последнее время далеко не первым, случившимся с одним из самолётов американского авиапроизводителя, но не самым резонансным. Куда более известным стало ЧП, когда во время одного из внутренних рейсов у самолета Boeing была утеряна дверная заглушка. Борт принадлежал Alaska Airlines.