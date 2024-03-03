Лететь в самолете с отверстием размером в холодильник на высоте в 5000 метров оказалось не слишком комфортным

Рейс 1282, который по счастливому стечению обстоятельств закончился лишь испугом и опозданием всех пассажиров, вернувшихся к месту вылета только лишь по причине неисправностей на борту Boeing 737 MAX 9, стал причиной зарегистрированного судебного иска на сумму в 1 млрд долларов в адрес авиакомпании и Boeing. Причина подачи иска – отлетевшая дверная заглушка, из-за которой началась разгерметизация салона.

По словам истцов Кайла Ринкера и Аманды Стрикленд, во время отрыва той самой заглушки у сидевшего с ними через два ряда пассажирских кресел подростка треснула рубашка. К ним присоединился в судебных тяжбах и адвокат Джонатан Джонсон, летевший тем же рейсом.

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По словам юриста, управленцы Боинга ничего не делают для исправления системных ошибок в компании, а из-за этого жизнь клиентов, решивших воспользоваться услугами их самолётов, подвергаются самой настоящей опасности.

Источник фото: Axios.com



Как заявил Джонсон, всего лишь спустя 5 минут после отрыва колес лайнера от взлётно-посадочной полосы, у самолета уже начались проблемы, когда прозвучал особо сильный по уровню громкости хлопок. После чего в салоне резко похолодало и появился ветер. По мнению правозащитника, иного и не следовало ожидать, так как на высоте 5000 метров никогда не бывает жарко так, как солнечным днём в Майами.

Сам рейс закончился, когда конечный путь завершился не в калифорнийском Онтарио, куда летел борт, а во время вынужденной посадки в Портленде.

Это воздушное ЧП привело к тому, что Федеральное авиационное управление США запретило на время следствия полеты серии Max 9. К настоящему времени известно, что Майк Уитакер, занимающий должность администратора ФАУ, сделал официальное уведомление в адрес Boeing, которой срочно необходимо разобраться с систематическими провалами в области контроля качества продукции фирмы.