Шутки с продвинутым разведывательно-ударным контуром россиян всегда сказываются одинаково плохо

Во время штабного совещания объединенной группировки российской армии с участием министра обороны Сергея Шойгу, последнему были продемонстрированы кадры объективного контроля с поражением, в том числе и иностранной бронетехники и атаки по месторасположению диверсионной группы «Кракен»*. Генералу армии было доложено, что ЗРК Patriot вместе с антенной-сканером был идентифицирован при помощи разведывательных БПЛА. После на особо важную цель был наведен мощный удар одного из огневых средств. Наиболее вероятно это был «Искандер-М». Сообщается, что это уже третий экземпляр, уничтоженный только за последние семь дней.

Также помимо пусковых установок и средств управления и наведения американской зенитной системы были поражены система залпового огня Vampire, иностранные дальнобойные САУ, склады топлива и снарядов.

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Источник фото: "Российская газета"

В Харьковской области был выявлен и оперативно уничтожен объект, где укрывался личный состав отряда «Кракен»*. В этом же месте располагался и пункт размещения ГСМ. Для удара по ПВД была использована мощная планирующая бомба ОДАБ-1500. Пожар на месте прилёта продолжается до сих пор.





В последнее время эффективность работающего разведывательно-ударного контура российской армии поднялась на небывалые высоты и только за последнее время были вовремя обнаружены и эффективно «выключены» прежде неуловимые системы залпового огня M142 HIMARS и MLRS. Аналогичной процедуре «выключения» подверглись и две пусковые установки Patriot, непредусмотрительно переброшенные украинским командованием поближе к передовой.

* – Признан террористическим и запрещен в России.