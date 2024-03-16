Ещё бы – второго шанса на "Стамбульский мир" больше не будет

Пока в США в канун ноябрьских выборов президента идут ожесточенные споры о выделении помощи для Украины, её армия, изнемогающая от дефицита практически всего, может скоро лишиться новых территорий, не в силах выстоять против набравших ход российских сил. Поэтому если Вашингтон не начнет оказывать военную поддержку Киеву сейчас же, то к летнему периоду с украинской обороной будет всё очень плохо. Даже сомневаться не приходится. С таким посылом вышел свежий материал от Washington Post.

Журналист, написавший новостную заметку об этом, во время своего посещения Украины, провел беседу с одним из советников Владимира Зеленского, рассказавшего, что в офисе украинского президента прекрасно осознают всю тяжесть ситуации на передовой для ВСУ и с опаской ожидают прихода лета, когда обороноспособность украинского государства кратно снизится, а поля и грунтовые дороги окончательно просохнут, дав шанс на наступление российской армии.

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Источник фото: ТВ-центр





Но уже сейчас заметно, что моральная крепость украинских солдат и офицеров ниже уровнем, причем значительно, чем это было в конце осени 2022-го, когда ВСУ смогли добиться успехов в Харьковской и Херсонской областях. Теперь же потеряна Авдеевка, а потенциальные украинские мобилизованные всеми доступными способами стараются избежать попадания в действующую армию.

Как на таком негативном фоне ВСУ добиться не то что бы побед над Москвой, а хотя бы вообще «удержаться на плаву», автор публикации не знает.