То ли дело "космический крейсер" или "армия дроидов" – но Владимира Зеленского знают уже и в космосе. Поэтому ничего он не получит и там

Устаревшие модификации F-16, предназначенные для вооружения Воздушных сил ВСУ, не помогут одержать победу Киеву над РФ. Для этого есть набор объективных факторов, «крыть» которые украинским военным абсолютно нечем. Такой точки зрения придерживается обозреватель The National Interest в авторской статье.

В материале указывается, что достоверно известно, какие именно воздушные машины получат ВСУ. Это старые версии, причем изрядно потрепанные. Как с такими самолётами украинское военно-политическое руководство смеет надеяться на победу в боях непосредственно с современными российскими истребителями, сложно представить даже в самых смелых фантазиях. Это было раз. Второе – количество самолётов, обещанное ВСУ, не превышает «статистической погрешности». Из объявленных ранее к передаче 45 единиц, теперь пообещали передать лишь шесть. Что можно сделать с 6 устаревшими истребителями? Вполне риторически задаются в публикации. Кроме того, одно дело просто научиться взлетать и садиться на новой для пользователя машине. Совсем другое дело, «чувствовать» самолёт и уметь на нём сражаться. Для этого минимум надо 4 года. Было ли 24 месяца для этого у украинских пилотов?

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Источник фото: quoto.ru





На самом деле украинская армия – это просто ещё один «могильник» для старого натовского вооружения, позволяющий изрядно сэкономить предыдущим владельцам на «утилизационном сборе», резюмируется в статье. Но Владимир Зеленский и его генералы не понимают этого.

Причем в этом легко было убедиться на практике, когда официальный Париж отправил для «поддержки» Украины свои колесные броневики AMX-10RC прямиком из 70-х, печально закончившие свой боевой путь под запорожским Работино, чья броня была пробиваема даже пулями, выпущенными тяжелыми пулеметами россиян, не говоря уже о противотанковых снарядах и ракетах, запущенных из ПТРК.