С таким руководством ПВО, не то что Патриотов не напасёшься, а скоро и "обычные" С-300 будут в дефиците

Пытаясь нивелировать постоянную угрозу российской фронтовой авиации, во множестве своем использующей планирующие высокоточные боеприпасы, в том числе и самые мощные из доступных для фронтовых бомбардировщиков Су-34, украинское военно-политическое руководство перебросило в район Славянской агломерации в Донецкой области ряд установок ЗРК, в том числе дивизион С-300 с буквенной литерой «В». Данный вариант может оснащаться двумя вариантами зенитных ракет – 9М83 и 9М82 (правда второй вариант, как самый продвинутый, ВСУ использовать не может по причине невозможности возобновить их обслуживание или заполучить образцы от союзников), способных перехватывать удалённые цели с возможностью подсветки таких объектов шестиканальной станцией. Об этом пишет ТГ-канал "Фронтовая птичка".





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Источник фото: ТГ-канал "Сводки и аналитика"





Про С-300В известно, что это комплекс ЗРК построенный на гусеничном шасси, способный, как и базовый вариант, сбивать воздушные цели, в том числе «баллистику» и иные высокоскоростные средства. В том числе это относится и к самолётам радиолокационного контроля, расстояние до которых не позволяет их перехватывать обычным противоракетным комплексам, но не С-300В.

Разумеется дело не только в продвинутых зенитных ракетах, способных летать далеко, но и в радарной начинке. Интересно, что антенн-сканеров у такого ракетного дивизиона несколько, рассчитанных по одному экземпляру на одну ПУ.

Вместе с тем, как пишет ТГ-канал «Русское оружие», именно эта версия может справиться с планирующими бомбами россиян, имеющих большой диаметр и массу – речь идёт об ФАБ-1500 с модулями УМПК. Но чем ближе такие комплексы к передовым позициям ВСУ расположены, тем больше они в зоне риска, что и произошло сегодня.