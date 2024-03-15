Преимущество в области производства одних только снарядов эквивалентно 250% и остается РФ

Западный ВПК существенно отстаёт от ОПК российского и не способен в ближайшей исторической перспективе превзойти оборонный сектор РФ по объему производства. Всё это очень скоро выразится в результатах на полях сражений и крайне негативно отразится на обороноспособности киевских силовиков и армейской группировки ВСУ. Об этом рассказывается в свежей публикации от Military Watch Magazine.

Отраслевой портал пишет, что журналисты CNN имели беседу с оперативником-разведчиком из одной европейских стран, где было заявлено, что снарядов, производимых на заводах РФ, выпускается на 250% больше, чем в странах НАТО, включая и США. Оборонные предприятия РФ вышли на уровень производства в 3 млн. снарядов в годовом исчислении, объединенный конгломерат из стран североатлантического альянса способен лишь выпустить за 12 месяцев 1, 2 млн артиллерийских единиц.

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Вместе с тем российская авиация получила в недавних своих поставках огромнейшее количество планирующих бомб, способных помочь наземной группировке россиян добиться успеха во время штурмовых действий даже самых укрепленных позиций, что и было продемонстрировано в момент взятия Авдеевки.

Теперь из-за превосходства в воздухе украинская армия несёт большие потери и ничего не может с этим сделать, даже перебрасывая мобильные комплексы ЗРК ближе к передовым позициям.