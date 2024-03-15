Даже под всевозможными санкциями ВПК КНДР способна делать современные ОБТ

Современный танк армии КНДР, известный на Западе под условным наименованием M-2020, попал в кадры объективов пресс-службы Центрального телеграфного агентства Кореи. Именно этот образец северокорейского ОПК с недавнего времени стал постепенно вводиться в качестве действующего вооружения сухопутных сил КНА.

Причем близкий к танковой теме читатель увидит сходство «Две тысячи двадцатого» с российской «Арматой» и одновременно с американским «Абрамсом». Известно, что новый основной танк Пхеньяна впервые стал участником соревнований танковых экипажей Корейской народной армии.

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О важности самого мероприятия говорит тот факт, что его лично возглавил общенациональный лидер КНДР – Ким Чен Ын. Да не просто возглавил в качестве руководителя, а лично побывал в составе танкового экипажа, убедившись в высоких ходовых качествах, управляя новейшим ОБТ посредством штурвала.





Источник фото: ЦТАК





Впервые широкой публике M-2020 был представлен во время грандиозного парадного мероприятия в 2020 году в столице Серверной Кореи. Причем внешний вид передового образца говорит что перед нами не прямое развитие «Чонма-216», представляющего собой дальнейшее развитие ещё Т-62, заключавшееся в глубоком переосмыслении советского танкового наследия.





Источник фото: ЦТАК





Неизвестна общая масса танка, но вполне вероятно, что весит он, как и все современные западные образцы, никак не меньше 50 тонн, защищаемый многослойным бронированием с пользованием элементов динамической защиты. Для командира бронемашины и наводчика задействованы многоканальные прицелы. И что интересно, развитие танка с выходом машины, как готового продукта, не остановилось, а продолжает двигаться дальше. Например прямо сейчас для танка проходят испытания системы, способной перехватывать боеприпасы, способные поразить образец.

Помимо пушки, танк вооружен управляемыми ракетами, наводящимися на цель посредством классического лазера. В экипаж входят четыре человека, а сама боевая машина способна разгоняться до 65 км\ч. Танк настолько для вооруженных сил КНДР революционный, что для его изготовления построен полностью новый завод.