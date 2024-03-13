В зарубежной прессе боеприпас УМПБ Д-30СН уже провали "GLSDB по-русски"

Украинская армия, до сих пор не способная прийти в себя после массированного применения планирующих бомб российской авиации, в том числе и особо мощных полуторатонных, получила новый вызов в лице альтернативного варианта планирующих боеприпасов. Речь идёт о так называемом снаряде УМПБ, который благодаря своей универсальности может запускаться не только с авиационного носителя, но и посредством чисто наземного вооружения, такого как установки РСЗО. О новой, на 100% серьёзной проблеме для ВСУ решили рассказать в The War Zone.





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JDAM. Источник фото: Слово и Дело





Военные эксперты американского издания в своих сравнениях привели аналогичный по мощности другой тип вооружения. Так журналисты сравнили универсальный межвидовой планирующий боеприпас и классическую свободнопадающую бомбу ФАБ-250. Последняя, без переоснащения модулем УМПК – простая «железяка» с установленной внутри корпуса взрывчаткой. УМПБ же представляет собой снаряд, способный благодаря командам двигаться вперед и прилететь на позиции украинских войск по введенным ранее координатам. Причем во избежание воздействия сил РЭБ, в корпус планера интегрирована продвинутая версия приемника спутниковых сигналов ГЛОНАСС – модуль «Комета».

И в отличие от авиационных бомб, в новом типе снаряда есть реактивная силовая установка, позволившая сделать «скачок» с 40 километров максимального полета до 90 км. Сбить такого носителя установками ЗРК, осуществляющего запуск вне зоны действия украинских систем ПВО, практически невозможно.

Для российского командования использование УМПБ станет практически идеальным заменителем ракет, которые по-прежнему слишком дороги.





Д-30СН. Источник фото:





Теперь под прицелом российским истребителей и бомбардировщиков окажутся недостижимые ранее железнодорожные эшелоны с техникой и личным составом, базы хранения топлива и вооружений. Помимо этого наземные носители этого вооружения могут выбивать дальнобойные артиллерийские установки и сами установки ПВО.

При этом вторым очень важным достоинством нового снаряда выступает его «мультимодульность». Установка залпового огня «Торнадо-С» как раз способна использовать Д-30СН тоже. Так как диаметр её направляющих совпадает с диаметром УМПБ.