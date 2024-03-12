За весь прошлый год такие траты составили около 40 млн. рублей

На практике реализуя выполнение программы «Охота за ошибками» бухгалтерия отечественного информационного гиганта «Яндекс» перевела так называемым белым хакерам уже более 70 млн. рублей. И как заявили в компании, на этом они останавливаться не собираются. За весь позапрошлый год подобные выплаты дошли до отметки в 40 млн. рублей.

Как объяснили в руководстве, такой резкий скачок выплат произошел из-за масштабирования своеобразной акции, распространившейся благодаря продвижению конкурсов, где основной темой работ стал поиск различных программных и аппаратных ошибок. Причем были специальные мероприятия, на которых размер «базовых выплат» был превышен порой в 10-кратном размере для повышения мотивации участвующих специалистов по кибербезопасности.

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Источник фото: dknews.kz





И из тех же источников стало достоверно известно, что «призовой фонд» этого года вновь побьет очередной рекорд, позволив заработать умелым специалистам по информационной безопасности в общей сумме 100 млн. рублей.

В пресс-службе компании наглядно объяснили такую тягу к «меценатству»: чем больше крепких «белых хакеров» удается привлечь, тем выше шанс обеспечить достойный уровень защиты сервисов российского ИТ-гиганта, очень быстро находя проблемные участки кода или сетевого интерфейса.

Привели работники центрального офиса и вполне конкретные цифры, назвав, что самой крупной премии был удостоен 1 человек, получив за указание на критически опасную уязвимость 17 млн. рублей.