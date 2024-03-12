реклама
На практике реализуя выполнение программы «Охота за ошибками» бухгалтерия отечественного информационного гиганта «Яндекс» перевела так называемым белым хакерам уже более 70 млн. рублей. И как заявили в компании, на этом они останавливаться не собираются. За весь позапрошлый год подобные выплаты дошли до отметки в 40 млн. рублей.
Как объяснили в руководстве, такой резкий скачок выплат произошел из-за масштабирования своеобразной акции, распространившейся благодаря продвижению конкурсов, где основной темой работ стал поиск различных программных и аппаратных ошибок. Причем были специальные мероприятия, на которых размер «базовых выплат» был превышен порой в 10-кратном размере для повышения мотивации участвующих специалистов по кибербезопасности.
реклама
Источник фото: dknews.kz
И из тех же источников стало достоверно известно, что «призовой фонд» этого года вновь побьет очередной рекорд, позволив заработать умелым специалистам по информационной безопасности в общей сумме 100 млн. рублей.
В пресс-службе компании наглядно объяснили такую тягу к «меценатству»: чем больше крепких «белых хакеров» удается привлечь, тем выше шанс обеспечить достойный уровень защиты сервисов российского ИТ-гиганта, очень быстро находя проблемные участки кода или сетевого интерфейса.
Привели работники центрального офиса и вполне конкретные цифры, назвав, что самой крупной премии был удостоен 1 человек, получив за указание на критически опасную уязвимость 17 млн. рублей.