А мы думали что нужны клюшки и шайбы. Без хоккея совсем никак?

Если грядет вооруженный конфликт между Швецией и вооруженными силами РФ, то местному населению скандинавской республики, чтобы выдержать столкновение, надо уже сейчас озаботиться своим выживанием. Для этого срочно нужно скупать консервы и другую долгохранящуюся еду. О долгоиграющих «гастрономических предубеждениях» написали в Sud Ouest.

Шведское правительство уже приступило к трансформированию массового сознания своих подданных от мира благоденствия к миру конфликтов, где население от общегуманных ценностей должно исповедовать совсем другой подход, сугубо прагматичный, выраженный в словосочетании «тотальная оборона». Именно он очень пригодится во время конфликта высокой интенсивности с Москвой.

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Источник фото: дзен-канал "Между Нью-Йорком и Бостоном"







Консервированная еда, переносной фильтр для питьевой жидкости, мобильная аптечка и портативное радио. Вот первоочередные «элементы выживания», которые шведские чиновники настоятельно советуют быстрее приобрести. Причем в шведском правительстве выпустили циркуляр, в котором объясняется, что запас продуктов должен позволить безболезненно выдержать три месяца полного самообеспечения в еде.

По словам руководителя агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотты Петри Горницки, шведское население скоро получит уроки, позволяющие перейти на выживаемость самостоятельно.