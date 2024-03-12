Ни тебе Говарда Утки, ни человека-паука, разве Мариуполь интересен среднему американскому телезрителю?

Украинский фильм «20 дней в Мариуполе», получивший награду от организаторов «Оскар 2024» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм», оказался полностью вырезанным из версии церемонии, предназначенной для демонстрации по телевидению. Такой информацией располагают журналисты отечественных РИА Новостей, ссылаясь на представителей ТВ-канала «Громадьске», которому его американские партнеры прислали урезанные кадры церемонии для демонстрации по местному ТВ в формате так называемой телеверсии, где для показа «по телевизору» монтажёры от организаторов премии обрезают всё «ненужное», уменьшающее внимание поклонников «Оскара».

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Источник фото: Российская газета

Досада руководства украинской телекомпании от таких «враждебных» действий была столь высока, что оно отказалось от проката предоставленной передачи и отдало приказ о срочном перемонтировании «урезанной версии». В итоге был показан выпуск, где всё-таки присутствуют кадры награждения режиссера-постановщика Мстислава Чернова и его кинокартины.

Вместе с тем не все остались довольны выбором жюри конкурса, остановивших свой выбор на украинской киноленте и отдавшей ей приз победителя в вышеозвученной номинации, обозначив, что фильм Чернова совсем не тянет на истинно документальное кино, потому что в нем присутствуют в изрядной мере выдумка, грубые фейки и слишком явные следы украинской пропаганды.