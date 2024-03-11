Танки грязи не боятся – это точно не про продукцию британского производства

Провозглашенный заранее «оружием победы», необходимый для прорыва массированной российской линии обороны на юге Запорожской области, но именно здесь закончивший свой короткий и крайне бесславный боевой путь, британский танк Challenger 2, находящийся на службе в ВСУ, принялись реабилитировать работники британской прессы в лице журналистов The Sun, для которых украинские танкисты устроили демонстрационный заезд где-то в глубоком тылу.

К слову, сам репортаж не обошелся без курьеза, когда явно не предназначенная для вязкого донбасского чернозема многотонная и донельзя неповоротливая машина, способна застрять буквально в любой встреченной на своём пути глубокой луже. Так и случилось.

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Вместе с тем иностранные корреспонденты провели короткий ликбез, рассказав, что всего в украинскую армию было поставлено 14 машин, из которых к настоящему времени на ходу осталось лишь 7.

Источник фото: ТГ-канал "Кирилл Федоров"

Как оказалось, один танк был демонстративно разрушен во время сентябрьских боев во время неудачного контрнаступа ВСУ, два остальных танка были обездвижены меткими попаданиями российских танкоборцев, но украинские ремонтные команды смогли их эвакуировать в тыл. И не желая в дальнейшем испытывать судьбу, четвертый образец в качестве учебной машины был переведен опять же в глубокий тыл.

Остальные 5 танков поломались из-за технических причин и в таком неработоспособном состоянии так и остались, так как помимо самих крупногабаритных бронемашин, Британия «забыла» выслать запасные детали и опытных ремонтников.

Но как заявили сами украинские эксплуатанты, есть у этого британского ОБТ и ряд положительных черт: снайперская точность, бронирование и комфорт для экипажа. Правда всё это тяжело применить на передовых позициях против россиян из-за низкой подвижности и плохой проходимости. Что видимо в самом видео и было для наглядности продемонстрировано.