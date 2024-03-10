Но лучше уж так, чем получить снаряд "Манго" из Т-72Б3, как удостоился другой танк ВСУ Abrams в Бердычах

«Неутомимое» желание украинского экипажа британского танка Challenger 2 «показать» замечательные результаты во время летней компании в безнадёжных попытках прорваться до побережья Крыма и показать тем самым значимое превосходство западной современной бронетехники против российских образцов, увенчалось вполне себе закономерными препонами. Причем винить в этом только лишь «бескрайние» минные поля россиян и превосходство в небе авиации ВКС РФ, было бы весьма непродуманно и непродуктивно.

По мнению авторитетных военных специалистов, в том числе и западных, ставка в предполагаемом успешном прорыве «линии Суровикина» на технику, тактическая схема которых была заточена для борьбы с менее равным оппонентом, причем подавляющее превосходство должно было быть у наступающих, сыграло злую шутку с украинским командованием. Ведь всего того, что требовалось при подобных «прорывных» мероприятиях у ВСУ не было, как и мощного ударного кулака, где прорываться должны сразу не 2-3 «Челленджера», а чуть ли не сотни подобных боевых машин в едином боевом порыве. Которых у ВСУ, опять же, не было.

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И суровая реальность оказалась закономерной. Знаменитые кадры, где поверженный, а поэтому и ржавый британский танк, уничтоженный российскими танкоборцами, стал зримым напоминанием о многочисленных ошибках украинского командования, мигом заставил западных кураторов «пересмотреть» подход.

Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"

И не мудрено что после такого оглушительного провала ВСУ отправили тяжелые британские ОБТ в глубокий тыл – подальше от греха.

Эвакуация из грязевого плена. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Но и здесь ждал неприятный сюрприз. Танк, вынужденный продемонстрировать мощь британского танкопрома, задействованный во время показательных выступлений перед журналистами The Sun, просто утонул в грязевой яме.

Последующие кадры с эвакуационными мероприятиями позже появились в мировой Сети. Когда другие танкисты из 82-й ОДШБр ВСУ стали вытягивать застрявший образец посредством другого «Челленджера».

Передовые снаряды Челленджера с урановым наконечником. ТГ-канал "Военный осведомитель"

Впрочем, удивляться здесь нечему. Танк, в «базовой» комплектации имеющий вес от 63 тонн, будет иметь проблемы с проходимостью. А их эвакуация затруднена без использования актуальных версий иностранных БРЭМ. А специалисты ТГ-канала «Военный осведомитель» на увиденных кадрах заметили снаряд L27A1 CHARM 3, содержащий обедненный уран.