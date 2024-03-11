И это "самая мощная" европейская экономика

Будущий военный бюджет германской республики по утверждению местного Минфина должен составить около 52 млрд. евро. Но с этим «идеальным планом» не согласен действующий министр обороны Борис Писториус, заявивший в беседе со своим ближайшим окружением и чиновниками германского правительства, что этих денег будет просто недостаточно, не то что бы для непрерывного роста немецкой обороноспособности, но даже для ординарных нужд и обязательств перед своими ближайшими военными союзниками. Подшефному, лично ему оборонному ведомству, необходимы дополнительные финансовые вливания, составляющие по самым скромным оценкам, весомые 4,6-6 млрд. евро. О нехватке финансирования некогда мощного бундесвера, рассказали в местной прессе в лице Bild.

Согласно правительственным утечкам, немецкие репортёры выяснили, что германская армия не обойдется без 6 млрд. евро, необходимых для неукоснительного выполнения обязательств перед НАТО. Согласно требованиям которого, 2% своего ВВП или даже больше, должны тратить на оборону действующие члены североатлантического альянса.

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Источник фото: Красная весна





Причем журналисты привели краткую аналитическую выкладку, согласно которой 52 млрд. евро хватит лишь на текущие издержки, называемые «эксплуатационными». Сюда входят зарплата корпусу военнослужащих, отопление казарм и текущий ремонт вооружения. И когда всё это будет освоено, для приобретения свежих образов боевой техники останется всего лишь 500 млн. евро.

Причем по личной инициативе Писториуса, танковые бригады немцев должны быть размещены в Литве. Но для этого необходимо как минимум 5 млрд. евро. Откуда взять на это деньги? Риторически задаются вопросом работники германской прессы.