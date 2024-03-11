Элитный украинский спецназ, танки, РСЗО потерпели провал, так и не достигнув даже промежуточных целей

На фоне трудного положения ВСУ на Авдеевском направлении (где за очень короткий срок было потеряно четыре американских танка Abrams, две пусковых установки ЗРК Patriot и одна РСЗО HIMARS), да и в целом на всей протяженности ЛБС, украинское военно-политическое руководство решило переломить крайне негативный информационный шлейф и послало, как оказалось в дальнейшем, в крайне бессмысленную атаку ударный кулак, в виде тяжелого мобильного вооружения и элитных отрядов спецназа. Как сообщается, украинские военные должны были проникнуть на территорию Белгородской области в попытках повторить прошлогодний рейд. Вторжение должно было проходить через Грайворонский район. Об этом пишет военкор Евгений Поддубный.





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Источник фото: ТГ-канал "Поддубный"





Стало известно, что на границе Сумского и Харьковского регионов, ВСУ создали временное штурмовое подразделение, укомплектованное из бойцов спецназа «Артан», относящегося непосредственно к ГУР. Для усиления отряда ему были приданы танки, установки залпового огня, самоходная артиллерия, БМП с десантом и пикапы. Причем украинские разведчики предприняли попытку маскировки в лесном массиве.

Но своевременно обнаруженные мелкие группы, до формирования полноценного боевого порядка не были рассеяны упреждающим огнем. Что позволило добиться их максимальной концентрации и в этот удобный момент был нанесен массированный комбинированный удар.





Источник фото: ТГ-канал "Поддубный"





Как стало известно, были поражены все пять танков, самоходки, РСЗО и «бэхи» - десантные машины с личным составом.

О том, что для ВСУ окончилось всё действительно плохо говорит то, что в момент огневого подавления ударной группы работала практически вся тяжелая номенклатура ВС РФ. Начиная от фронтовых бомбардировщиков Су-34 с КАБами, до ракет ОТРК «Искандер-М». Помимо этого, на кадрах объективного контроля были замечены и «Ланцеты».