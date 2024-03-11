Уничтожение сразу двух пусковых установок ЗРК Патриот может быть ничем иным, как тщательно спланированным актом предательства. Так отреагировали украинские военные аналитики.

Уничтожение сразу двух пусковых установок ЗРК Патриот может быть ничем иным, как тщательно спланированным актом предательства. Так отреагировали украинские военные аналитики, раздосадованные одномоментным взрывом двух дорогостоящих и весьма дефицитных машин с зенитными ракетами американского производства, способных на удалении до 180 километров перехватывать самолёты, вертолёты и другую технику оппонента в лице российской армии. Эта потеря стала весьма чувствительной для украинского Генштаба. Об этом пишет портал «Страна.ua».





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Источник фото: Российская газета





В публикации подчеркивается, маршрут движения Патриотов носит секретный характер, но и он мог быть специально выяснен и продан «на сторону». Иначе трудно объяснить, как во время рейда, когда установки были абсолютно беззащитны и только-только перебрасывались поближе к передовым позициям, их попросту настигла ракета, выпущенная из ОТРК «Искандер-М». Проще говоря, атака была проведена в блестящей манере в самый неудобный момент для украинских зенитчиков.