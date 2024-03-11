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Уничтожение сразу двух пусковых установок ЗРК Патриот может быть ничем иным, как тщательно спланированным актом предательства. Так отреагировали украинские военные аналитики, раздосадованные одномоментным взрывом двух дорогостоящих и весьма дефицитных машин с зенитными ракетами американского производства, способных на удалении до 180 километров перехватывать самолёты, вертолёты и другую технику оппонента в лице российской армии. Эта потеря стала весьма чувствительной для украинского Генштаба. Об этом пишет портал «Страна.ua».
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Источник фото: Российская газета
В публикации подчеркивается, маршрут движения Патриотов носит секретный характер, но и он мог быть специально выяснен и продан «на сторону». Иначе трудно объяснить, как во время рейда, когда установки были абсолютно беззащитны и только-только перебрасывались поближе к передовым позициям, их попросту настигла ракета, выпущенная из ОТРК «Искандер-М». Проще говоря, атака была проведена в блестящей манере в самый неудобный момент для украинских зенитчиков.