До довольно необычного способа поддержать украинскую армию додумались в США, благодаря помыслам членов американского конгресса от местной республиканской партии. Согласно потенциальному законопроекту, если Украина и получит военную поддержку от Вашингтона, то не в виде безвозмездной помощи, а только посредством кредитных операций. Такой информацией располагает ТВ-канал NBC News.

Инициатором подобного хода стал спикер Майк Джонсон. Конгрессмен считает, что предложенная схема – это очень хороший вариант для Киева, при этом все останутся довольными, в том числе и самое крайнее крыло республиканской партии, ни в какую не желающее продолжать поддерживать Украину.

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И уже по словам другого члена нижней палаты американского парламента Майкла Маккола, подобное решение «идеально» вписывается в непростые текущие условия, ведь в качестве залоговых обязательств можно задействовать те самые замороженные российские активы, находящиеся в распоряжении Европейского Союза.





Источник фото: livejournal.com





Причем не все разделяют столь оптимистичный настрой по поводу такого «изумительного плана»: потому что Украина является одним из беднейших государств, и наверняка её способности справиться с выплатой подобных долговых обязательств будет провалена, следовательно, экономический кризис будет постоянно, словно дамоклов меч, висеть над любым украинским правительством.

А вот по мнению Foreign Affairs, если условный Запад будет слишком долго рассуждать и оказывать весомую поддержку Киеву лишь только на словах, по объективным причинам последний получит «серьёзный урок» от России на поле боя уже спустя два месяца во время масштабной военной компании грядущим летом.