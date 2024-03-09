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Foreign Affairs: Без усиления западной помощи положение ВСУ может ухудшиться к лету
Без снарядов и живой силы положение украинской армии всё отчаянней

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   Ждать лета, когда положение ВСУ может значительно ухудшиться – «непозволительная роскошь» для иностранных союзников Киева. Потому что без военной поддержки со стороны западных государств и свежего подхода украинских генералов к наступлению летней поры ВСУ могут «поплыть». Такой точки зрения придерживается военный эксперт Дара Массикот в свежей публикации Foreign Affairs.

   По словам аналитика, всё то, что мы наблюдали со стороны российской армии в Авдеевке, это были лишь цветочки, «ягодки» будут во время самого жаркого времени года, когда российским Генштабом планируется массированный прорыв украинской обороны. Всё это стало возможным из-за недостатка в живой силе и необходимом количестве боеприпасов.

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   Причем экстраполируя текущую ситуацию на начало весны 2022 года, в публикации подчеркивается, что Россия после того «урока» смогла справиться с новыми вызовами, мобилизовав свой ОПК, и создать запас сил. Украина этого сделать не смогла.

   Поэтому нет ни одной причины, почему ВС РФ должны остановиться в своем наступлении. Да и стоит учитывать, что уже нет таких городов-крепостей как Авдеевка, поэтому продвижение российской стороны будет продолжаться стремительнее.

   Как указывается, российский Генштаб хочет достичь зримых успехов до весенней непогоды, зная что ВСУ испытывают ряд больших нужд, а их инженерные войска слабы и не в состоянии построить свежие укрепления с должным уровнем защиты.

   Главные цели ВС России сейчас, дойти до Покровска, тем самым создав безопасные коридоры для своих железнодорожных и автомобильных сетей.

#инопресса #инопресса об украине #инопресса о всу
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