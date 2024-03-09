Производить передовой боеприпас начали только в феврале 2024 года

Украинские военнослужащие невдалеке от своих передовых позиций обнаружили фрагменты доселе неизвестного российского боеприпаса, представляющего собой нечто среднее между серийно изготавливаемой ракетой и свободнопадающей бомбой, оснащенной модулями планирования и коррекции. Авиационный снаряд, в представлении нашедших что-то новое, представляет вариант модуля с функциями планирования для классических свободнопадающих авиабомб, но выполненного по иной схеме, чем ранее встречающиеся образцы.

Причем, в качестве подтверждения, на внешнем контуре сработавшего боеприпаса можно увидеть выполненную крупным шрифтом надпись УМПБ. И тут само собой напрашивается ассоциация с УМПК. Но разница лишь в одной букве «Б». И предположительно это меняет «Все». Под литерой Б может скрываться такое обозначение, как «барражирующий».

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Источник фото: oborona.ru





И как указали в ТГ-канале, первым опубликовавшим новостную заметку, перспективный управляемый снаряд оснащен навигационным модулем «Комета» с интеграцией рулевого управления и нескольких антенн. Но что больше всего насторожило украинских специалистов, так это предполагаемое наличие дополнительной детали в виде турбореактивной силовой установки. Боевая часть аналогична «малой» бомбе ФАБ-250.

Дата изготовления – «свежайшая»: февраль этого года.









Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Если все предположения верны, то помимо кратного увеличения боевого применения обычных бомб, оснащенных модулями УМПК, от «малюток» УФАБ-500 до серьёзнейших КАБ-1500, у ВКС РФ появился новый корректируемый снаряд для фронтовой авиации, способный гораздо дальше лететь благодаря реактивному двигателю. Помимо этого, в защиту этой теории говорит тот факт, что вся электронная начинка отечественной новинки спрятана под носовой обтекатель, что способно ещё больше увеличить дальнобойность, в отличие от ранних вариантов «умных бомб», где все механизмы находятся снаружи и увеличивают лобовое сопротивление от встречного потока воздуха.