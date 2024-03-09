Американский конгресс отлучится на внесённый в график работы двухнедельный «ординарный» перерыв, который как раз и начнётся в конце текущего месяца.

По информации, полученной от двух источников, очень близких к вашингтонской администрации и вхожих в кулуары Конгресса, надеяться, что пакеты военной поддержки для украинского государства будут рассматриваться в марте, было бы слишком преждевременно. Наиболее близкие сроки для этого будут доступны и открыты в будущем апреле. Всё из-за того, что американский конгресс отлучится на внесённый в график работы двухнедельный «ординарный» перерыв, который как раз и начнётся в конце текущего месяца.





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Источник фото: РБК





Но так как последним рабочим днем в марте для членов нижней палаты американского законодательного органа будет 22 число, ещё до этой даты для народных представителей найдется работа куда более важная, чем голосование за помощь Киеву. Например, как это указал информатор, это будет «утряска» вопросов с бюджетом США. Поэтому Украина должна «подождать», подтвердил второй источник.

Кроме того было сказано, что «трансфер» украинского вопроса на куда более поздние сроки позволит ряду республиканских деятелей, в том числе и согласно словам спикера Майка Джонсона, решить вопросы с оставшимися праймериз, после чего Украина наконец получит долженствующее внимание.