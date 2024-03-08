Его переоборудованием занимались инженеры НАТО

Внезапный ночной удар ВС России смог застичь врасплох расположение сверхсекретного центра космической разведки Украины «Овидиополь-2». Причем по информации ТГ-канала «Военный обозреватель», атака была столь масштабной, что пункт наблюдения был уничтожен полностью.

По сообщениям отечественных военкоров, центральный объект спутниковой и радиотехнической разведки ВСУ располагался в одесском регионе вблизи поселения Аккаржа.

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Об этом центре наблюдения и разведки известно, что в эпоху Советского Союза на базе штаба обозначенного ЦКР находился 8-й радиоузел КГБ, прослушивающий радиосообщения потенциального оппонента в лице членов блока Североатлантического альянса, захватывая сообщения, идущие напрямую со спутников. В постсоветский период все здания масштабного комплекса были переданы под кураторство специалистов НАТО, а в штабе центра непосредственно работали сотрудники зарубежных спецслужб.





Источник фото: Aviva.pro





До удара про комплекс разведки было известно, что в крайне сжатые сроки в 2020 году был объявлен тендер на якобы строительные работы, где предполагалось отреставрировать весь комплекс зданий, пришедших в изрядную степень негодности после становления Украины в качестве самостоятельного государства. В рамках последних госзакупок для завуалирования истинных целей манипуляций с объектом спецназначения «Сириус», причиной, выбранной для проведения работ был выбран статус «капремонт».

На самом деле инженеры и конструктора НАТО обновляли оборудование, способное на высшем уровне поводить комплекс разведывательных мероприятий посредством электронной разведки, наведение помех на средства связи и действовать как радиоперехват.