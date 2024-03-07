Снос украинской обороны осуществляется по тщательно распланированному протоколу

ВКС РФ пересмотрела тактический подход к предваряющему штурм городов подготовительному этапу, обрабатывая позиции ВСУ в округе города Часов Яр по так называемому «сирийскому протоколу». Об этом рассказали в ТГ-канале «Военная хроника», чьи авторы ознакомились с аналитической выкладкой польских военных экспертов.

Согласно свежим данным, российская авиация не испытывает нужды в различных боеприпасах, одномоментно увеличив глубину «засеивания» управляемыми бомбами-планерами, в моменте достигнув как количественных, так и качественных показателей.

реклама

Причем, как пишут польские аналитики, ранее подобная тактика была использована во время военной операции в сирийской республике, когда штурмуемые позиции оппонента подвергались процессу «терраформирования», когда все военные цели тщательно расписывались, уничтожаясь строго последовательно.

Источник фото: Репортер

Используя сирийский опыт, ВКС первым делом «контролирует» лесопосадки, в которых размещены укрепрайоны ВСУ. Для их «пропалывания» используются классические свободнопадающие бомбы РБК-500У с кассетной начинкой. Но в отличие от обычной бомбы – это уже высокоточная бомба-планер. При взрыве подобного боеприпаса разрушаются блиндажи и «лисьи норы», и даже попытка укрыться в бетонных сооружениях и легкой бронетехнике отрицает любую гарантию безопасности для личного состава украинских подразделений.

Как только штурмовая авиация «проредила» укрепления в полях, сразу начинается «деконструирование» многоэтажных зданий, где силы ВСУ уже укрываются в черте города.

А наводят армаду бомбардировщиков беспилотные разведывательные аппараты семейства «Supercam» и «Орлан», получившие в неизвестное время улучшенные оптические системы и продвинутые камеры наблюдения. Кроме того их электронные модули получили дополнительную начинку, обеспечивающую защиту от РЭБ.

Как резюмировали в публикации, для украинских сил оперативная обстановка в Часовом Яру стремительно ухудшается.