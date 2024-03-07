Согласно отечественным журналистам, в Казани темпы производства достигли 100 единиц в сутки

Кадры, облетевшие весь мир, на которых дальнобойные дроны-камикадзе «Герань» стоят ровнехонькими рядами в тысячи единиц, готовых к окончательной сборке и отправке на передовую российской спецоперации на Украине, внушают оптимизм военным руководителям Москвы, но в то же время наводят возрастающие волны страха на оппонентов. О неизгладимом впечатлении сборочной мощи одного из казанских предприятий, решили написать в издании The War Zone.

В американской публикации сделали короткий анализ ролика, где демонстрировался сборочный цех с сотнями дальнобойных БПЛА семейства «Герань». Увиденные кадры позволяют с высокой достоверностью утверждать, что перед глазами не готовая продукция, а «полуготовая». Потому что внешне целые корпуса показаны без целого ряда важнейших деталей, таких как силовые установки, боевые части и авионика. Вместе с тем даже несобранные беспилотные аппараты внушили тревожную мысль американским корреспондентам, что Украине и её армии вероятно, придется не сладко.

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Так же внимательные обзорщики обратили свой взор на то, что дроны представлены в разных окрасах – некоторые модели более светлые, другие – темные, доходящие практически до «космически черной» цветовой гаммы. Вероятно, это сделано для маскировки беспилотника во время ночных миссий. А если утверждения некоторых экспертов окажутся правдой, то использование в верхних слоях краски радиопоглощающих материалов, может лишь свидетельствовать о том, что эти «хищные птицы» способны уклоняться от обнаружения радарами ПВО.

Причем, резюмируя свою публикацию, авторы материала указывают, что очень скоро объекты ВСУ в глубоком тылу могут атаковать до сотни БПЛА за одни лишь сутки, а некоторые модели получат куда более эффективные боевые части и общую компоновку, для приспособления к которым украинскому Генштабу потребуется дополнительное время, что бы найти «противоядие».