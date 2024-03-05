Беспилотники стали самой настоящей проблемой для ВСУ, непрерывно совершенствуясь и изменяя тактику своего использования

И днём и ночью, в особенности в темное время суток, беспилотные ударные дроны семейства «Герань» помогают российской армии поражать удаленные военные цели на территории Украины, размещенные в глубоком тылу, подсудно выявляя и отслеживая позиционные районы установок ПВО и радаров-сканеров, доводя особо важную информацию до российского военного командования. Кадры, где множество полуготовых дронов ждут финального этапа сборки, после чего образец уже можно смело отправлять в боевой рейд, опубликовали в ТГ-канале «Соловьев».

На фотографии и видеозаписи, сделанных с фабрики по изготовлению дронов-камикадзе, можно наблюдать не менее сотен БПЛА, согласно своим форме и силуэту, относящихся к поздним модификациям «Гераней».

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Источник фото: ТГ-канал "Соловьев"





Как было написано в комментарии, дальнобойные беспилотные аппараты с существенным количеством взрывчатого вещества, порой вооруженные согласно последним усовершенствованиям кумулятивным зарядом или термобарической боевой частью, стали настоящими помощниками в дополнение к обычным крылатым ракетам, совершающим вместе согласованные рейды по глубокому тылу украинской обороны.





Источник фото: uav-bpla.com





Интересно наблюдать, как от небольшой «птички» с малым количеством взрывчатки, «цветочное семейство» доросло до больших размеров с куда большей ударной мощью и маневренностью, одновременно нарастив скорость и функцию малой заметности, получив в качестве корпуса волнопоглощающий материал, защищающий от возможного обнаружения украинского ПВО. Кроме того была усовершенствована тактическая схема, где вместо простого следования до цели по вбитым в «электронные мозги» географическим координатам, беспилотник теперь самостоятельно изменяет маршруты, порой сходясь в группы с точно такими же партнерами и в нужный момент снова разделяясь для финальной атаки.

Главными целями «Гераней» остаются воздушные гавани военного назначения, фабрики, занимающиеся производством вооружения и оборудования, склады снарядов и топлива.