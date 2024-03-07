Но на старте финансовые аппетиты были куда больше, но конгресс не позволил Байдену "разойтись"

Новый финансовый год должен стать рекордным в качестве увеличения расходов на оборону в администрации лидера США Джо Байдена. Так по данным ИА Bloomberg, на 1 % увеличится его размер, увеличившись тем самым до 850 млрд. долларов.

И это, как комментируют в публикации, далеко не потенциальный предел, так как чиновники вашингтонской администрации вынашивали планы куда более грандиознее, рассчитывая на ещё большие объемы финансирования, но существенным препятствием стал момент компромисса, достигнутый в Конгрессе, где повышение потолка госдолга поставило крест на подобное потенциальное решение.

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Источник фото: Российская газета

Согласно уточненным данным, управленцы из «свиты Байдена» попросят сделать военный бюджет, равный 849,8 млрд. долларам на 2025 год.

Что интересно, истребитель 5-го поколения F-35, считающийся флагманом американской военной авиации, получит более низкий бюджет. Даже американская тяга к финансовой «гигантомании» не позволила потянуть в должной мере обслуживание настолько дорогого истребителя, способного поставить «на колени» даже невероятные финансовые аппетиты Пентагона.