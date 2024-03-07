Как говорится, немецкие фермеры были лишь "цветочками"

Taurus уже могли бы давно применяться Воздушными силами ВСУ наравне со Storm Shadow и SCALP-EG, но федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц весь пропитан страхом перед РФ Владимира Путина, и поэтому Германия свои дальнобойные и высокоточные ракеты «держит при себе». Такие мысли пришли журналистам издания Politico.

Как объясняется в материале корреспондентов, Олаф Шольц настроен крайне скептически по поводу действий российского лидера, который лишь узнав, что Украина получила малозаметные для сил ПВО ракетные боеприпасы, не долго думая может отдать приказы, крайне чувствительные для безопасности немецкого государства. К тому же российский руководитель известен своими асимметричными мерами, весьма болезненными для вероятных оппонентов.

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Источник фото: Военное обозрение



Авторы статьи предполагают, что ФРГ стала заложником так называемого феномена «коллективной психики», когда разгром в момент окончания Первой и Второй мировых войн привел к тому, что большинство жителей Германии резко против даже потенциальной эскалации с Россией.

Совсем недавно ряд зарубежных масс-медиа прокомментировал острое противодействие Берлина поставкам Taurus из-за того, что Калининград, расположенный вблизи немецкой территории, может запустить многочисленные ракеты куда быстрей, чем Taurus с территории Украины долетит до Москвы.

Шольц является резким противником передачи шведско-немецкой разработки Киеву. И не раз в публичной плоскости выступал против мер, способных эскалировать ситуацию.