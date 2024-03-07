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Madarator
Украина переименовала контрнаступ в контрударные действия и пообещала их провести в этом году
Правда ВСУ придется использовать только устаревшие болгарские БТР, которые София отправила только что. Больше государств, желающих передать Киеву свои образцы бронетехники в серьёзных количествах, пока не нашлось

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   2024 год станет для украинского государства победным. Иначе быть не может – ведь мы повторим новое контрнаступление. Такие слова для украинской аудитории подобрал руководитель Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк.

   По заявлению украинского генерала, первичными задачами для него и его подчиненных будет, следовать новому плану действий, согласно которому, срочно выполнить установку на стабилизацию передовых позиций, географические координаты которых постоянно меняются из-за успешно идущего наступления российских сил. Кроме того, в острой фазе находятся истощенные донельзя подразделения ВСУ, безвылазно пребывающие на так называемом «нуле». Причем про «изрядную истощенность» это не просто фигура речи, а суровая действительность украинской армии, с полным правом ощутившей на своих плечах, что значит "набрать ход" для российского ОПК, получившего весомые силы благодаря рекордному военному бюджету, утвержденным Владимиром Путиным. Сотни бомб-планеров, только в течение суток, провели целый обряд «терраформирования», выбивая украинские группы сил даже из бетонных бункеров Авдеевки, что уж говорить о полевых земельных укреплениях, которые не в силах выдержать прямое попадание даже довольно скромных УФАБов весом в 200 килограмм, не говоря уже про полуторатонные образцы с УМПК.

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Источник фото: газета.ру


   И вот на фоне всего этого, в украинском Генштабе «планируют» мало того, что осуществить перегруппировку сил, но и провести акт доукомплектования, после чего и должен начаться тот самый новый «контрнаступ». Правда, ввиду целого ряда неприятных ассоциаций в среде украинского населения и военных ВСУ, обозванный на новый лад «контрударными действиями».

   Вместе с тем будет довольно интересно узнать, откуда ВСУ возьмут многочисленные образцы бронетехники для грядущей массированной атаки, ведь на Западе учли печальный опыт 2023-го и уже явно не торопятся что-либо передавать Киеву кроме снарядов.

#александр павлюк #контрнаступ всу 2024
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