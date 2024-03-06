Даже крепкие стены промышленного предприятия, возведенного в СССР, оказались бессильны перед разрушительной мощью такой бомбы

Неосмотрительное желание командиров украинской армии разместить личный состав на огнеупорном комбинате в населённом пункте Часов Яр, обернулось неоправданными потерями личного состава и спрятанной в местных ангарах бронетехники. И действительно, трудно надеяться, что даже бетонные своды крупного промышленного предприятия способны справиться и стать надёжной защитой в случае прямого прилёта по такому казалось бы укрепленному помещению, без лишних кавычек, тяжелой бомбы ФАБ-1500-М54, оснащённой УМПК.

Сейчас достоверно известно, что умный боеприпас атаковал переоборудованный в укрепрайон местный завод, где ВСУ в лице обширной территории фабрики получили и место для проживания большого количества солдат и офицеров, и так называемый арсенал, где рядом были размещены бронетехника и снаряды.

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Источник фото: Российская газета

Свидетельство, что прилетело «куда надо», было видно невооруженным взглядом – вторичная детонация после основного взрыва обеспечила ещё большую зону поражения.

Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"

А теперь коротко о самом боеприпасе. Бомба относится к классу фугасных боеприпасов, разработанная в 1954 году и поэтому не имеющая специального носового обтекателя. Да и зачем свободнопадающему снаряду, предназначенному для коврового бомбометания, такая «лишняя» аэродинамическая принадлежность? Но времена сейчас иные и из-за наличия обширных зон ПВО, имеющихся, в том числе и среди украинской армии, бомбу оснастили современными средствами доставки – модулем планирования и коррекции курса, а для лучшей обтекаемости, значительно увеличивающей дальность полета, бомбу-планер оснастили носовым обтекателем.