Штатная защита хорошо, а дополнительная, пусть и неуставная – ещё лучше.

Российская СВО на Украине наглядно показала, что недооценка оппонента может аукнуться крайне неприятно, в особенности сейчас, когда передний край просто перенасыщен различными fpv-дронами, одинаково «пережевывающими» как тяжелобронированные образцы, такие как американские 60-тонные танки Abrams, так и менее защищенную технику. Поэтому, некоторые понимают, что лучший способ продлить срок службы вверенному военному имуществу – это самостоятельно заняться укреплением их защиты, если таковой процесс не был предусмотрительно выполнен заводом изготовителем. Примером такого «ручного тюнинга» стал образец от российских военнослужащих, дооборудовавших штатный комплект БМП-1АМ «Басурманина» ещё одним комплектом защиты от беспилотных аппаратов.





реклама





Бортовые экраны куда выше общего профиля "Бэхи" и позволяют укрыться от пуль десанту штурмовой бронемашины. Источник фото: ТГ-канал "Уголок Ситха"





В Сети благодаря отечественному ТГ-каналу «Уголок Ситха» появился снимок такого образца, где в качестве дополнительных элементов защиты выбраны противокумулятивные экраны с расширенной площадью покрытия и «стандарт» в условиях обилия боевых ударных дронов оппонента – защитный «Мангал», установленный над орудийной башней для защиты от сбросов и непосредственно самих БПЛА.

В качестве стандартного вооружения БМП располагает автоматической 30-мм пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ. А для противодействия более «тяжеловесным» бронированным оппонентам в «Басурманине» есть 4 ПТУР «Корнет».

Свежие партии обновленных «Бэх» регулярно выпускаются подопечными предприятиями отечественной госкорпорации «Ростех».