Правда не уточнил, сколько "мораторий" может продлиться – А Олаф Шольц может "думать" и 10 лет

Олаф Шольц, публично отказавший Украине в передаче крылатых ракет Taurus, запускаемых непосредственно с авиационного носителя, обладающих эффектами малозаметности для ПВО и дальнобойностью, может передумать и отправить управляемое вооружение в украинскую армию. Такой точкой зрения поделился внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии ФРГ Нильс Шмид.

В своей беседе с журналистами из пула Bayern немецкий чиновник рассказал, что для передачи такого ракетного вооружения существует ряд препятствий, носящих технический, конституционный и стратегический характер. Но и эти вполне себе жесткие барьеры законными методами можно преодолеть, уверен эксперт. Важно лишь чтобы правительство одобрило такие действия и осознавало последствия.

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Источник фото: vk.com "Клуб Оружие"



По словам специалиста, единственное, что сдерживает федерального канцлера в таком решении, так это гипотетическое участие Германии и НАТО в прямом конфликте между Украиной и Россией. Поэтому очень важно «не накалять» и без того разгоряченную обстановку, а продолжать наблюдать за ситуацией, заверил эксперт.

Авиационная ракета KEPD 350 является совместной немецко-шведской разработкой и относится к классу вооружений «воздух-поверхность», способная разгоняться до 900 км/ч с максимальной дальностью полета в 500 километров. Боевая часть боеприпаса содержит в себе 480 кг взрывчатого вещества, а для обхода противодействия средств ПВО полет осуществляется на предельно низкой высоте, равной примерно 50 метрам.

Не в последнюю очередь повлияло на Олафа Шольца отказаться от передачи ракеты Taurus Украине утечка информации, в которой германские генералы обсуждали гипотетическое нанесение удара по Крымскому мосту.