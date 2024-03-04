Помимо поражения американских авианосцев, один прилет 3М22 способен "утопить" и многоэтажный бетонированный бункер

Гиперзвуковая ракета «Циркон», способная в своем полете в несколько раз превысить скорость звука, действительно запускалась по военным целям на территории Украины. Такой информацией поделился милитари-портал Military Watch Magazine в своей свежей публикации.

Так российский президент Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию РФ, действительно подтвердил, что ракета к настоящему времени не только была участницей учебных или учебно-боевых стрельб, но и как полноценный высокоточный боеприпас, применялась в зоне проведения спецоперации на Украине, атаковав одну из важных целей, размещенных в Киеве. Само выступление состоялось 29 февраля.

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Источник фото: Ferra.ru





Согласно мнению журналистов, удачный запуск во время реальных боевых действий является тем значимым водоразделом, когда гиперзвуковое оружие не просто пустые рассуждения и теория, а та самая революция в мире высокоскоростного вооружения. Причем в MWM привели такой аргумент, как сам факт запуска является первым в истории использованием ракеты-планера с гиперзвуковыми характеристиками.

В заслуги новой российской «гиперракеты» военные эксперты ставят её скорость и максимальную дальность, кроме того, для наилучшего результата в преодолении эшелонированных линий обороны ПВО, головная часть способна высокоинтенсивно маневрировать. Что явно не увеличивает шансы оппонента перехватить такую сложную воздушную цель.





Источник фото: defensereview.com







Так же специалисты просят «не забывать» тот факт, что полет «Циркона» происходит в плотном облаке высокотемпературной плазмы, практически непроницаемом для электромагнитных волн сканирующих наземных радаров, тем самым до крайностей затрудняя обнаружение боеголовки. А ударная мощь набравшего высокую скорость снаряда с мощным взрывчатым веществом внутри позволяет с одного попадания поразить одно судно средних размеров или разрушить многоэтажное наземное строение.