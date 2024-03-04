Даже США и Британия перестали уважать своих немецких союзников

Работа германских спецслужб и их общий рейтинг среди других «рыцарей плаща и кинжала» соответствует самым низким позициям, которые можно себе представить. То, как выполняют свои непосредственные обязанности немецкие разведчики и внутренние агенты, делают их в глазах мирового разведсообщества представителями «второго сорта». Ещё больше в этом убеждении поспособствовал резонансный инцидент с утечкой разговора генералов ВВС бундесвера, использовавших вместо строго секретных протоколов обычный не зашифрованный чат. Об очередной потере и без того невысокой репутации решили ознакомить своего читателя журналисты Bild.

По словам корреспондентов, имевших доверительную беседу с рядом немецких спецслужбистов, Германия на 100% потеряла доверие своих партнеров, наиболее главными из которых являются Великобритания и США. И пускай это информация не была озвучена публично, но в Лондоне, а за ним и в Вашингтоне теперь с большими опасениями относятся к любым чувствительным данным, передаваемым Берлину. Как заявил недовольный анонимный собеседник издания, его коллег стали приглашать гораздо меньше на всякие важные встречи с зарубежными партнерами и ставить лишь в известность, если какие-то важные переговоры состоялись.

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Источник фото: OstWest TV





По словам немецкого агента, солдаты «невидимого фронта» из ФРГ просто «второй сорт», к которому и отношение соответствующее.

По его мнению всему этому виной излишний контроль сверху. Только Федеральная разведывательная служба Германии имеет над собой семь «нянек» в лице иных ведомств.

Плюс по некоторым причинам в ФРГ большинство военных вынуждены использовать каналы связи, защита которых «равна нулю». И это не вина чиновников, а вина технических ведомств, не способных выполнять свои прямые обязанности, сокрушенно констатировал сотрудник германских спецслужб.