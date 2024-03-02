Цифровая гигиена в германском командовании и правила сетевой безопасности на уровне "детских садов"

Чем занимаются германские военные специалисты по информационной безопасности и провалившие все мыслимые и немыслимые нормативы по сетевой защите различных коммутаций армейского генералитета, и в частности немецких ВВС, вопрос теперь не только риторический, но и чувствительно политический, разобраться в котором прямо сейчас невероятно сложно и хлопотно для общефедерального канцлера Олафа Шольца. К такому вполне оправданному выводу пришли журналисты Berliner Zeitung, прокомментировавшие в своей публикации чувствительно болезненный перехват и последующую огласку беседы не просто обычных военнослужащих, а самых настоящих генералов бундесвера.

Причем в отличие от германского МО, корреспонденты немецкого издания признают аудиозапись подлинной.

реклама





Источник фото: газета.ру





Что это, как не первый «старт» для критической военной и политической взрывоопасности, не очень-то приятной для текущего положения канцлера Олафа Шольца, и без того находящегося в положении нисходящей популярности среди немецких сограждан.

И ведь с этим практически не поспоришь, так как проблемы в германском МО касаются не только лишь собственно немецких военных, но и перекинулись на других союзников Киева, «раскрытых» в той самой утечке. Причем в разговорах немецких военных утверждается, что на Украине находятся иностранные специалисты с «характерным» американским акцентом, не говоря уже о британцах, обслуживающих свои Storm Shadow.

А ведь не трудно предположить, что были и другие обсуждения, не менее секретные, а может и более. И вот оправданная опаска, что эти самые «тайны» знают не только русские, но и их дружественные партнеры, доводит официальный Берлин до крайне неприятных переживаний, с которыми очень трудно справиться.