И если в украинской армии находится 1, 2 млн. солдат и офицеров прямо сейчас, то зачем проводить очередную многотысячную мобилизацию?

Официальный Киев и ниже подчиненные чиновники хранят «отягощенное» молчание, не в силах ответить, где находятся и что делают 700 тысяч мобилизованных в украинскую армию за последние 24 месяца. Сложности украинских управленцев и высших военных, не способных дать подробный ответ или вообще хоть какое-то логичное объяснение происходящему в ВСУ, заинтересовали журналистов из американского Washington Post, написавших по этому поводу свежую публикацию.

В материале редакции указывается, что стратегия существует не только в виде планов операционных действий на передовой, но и в так называемых мобилизационных предприятиях, когда необходимо в срочном порядке призвать большое количество людей в действующие воинские подразделения. И вот как раз с этим у Киева большие проблемы, способность продемонстрировать четкую мобилизационную стратегию, отсутствует как класс. Именно этот фактор стал одной из причин увольнения столь любимого на Западе «стального генерала» Валерия Залужного, как оказалось, полностью неспособного реализовать такой масштабный замысел.

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Источник фото: ТВ Центр





Именно ответ на этот новый вызов должен найти текущий главком Александр Сырский, пообещавший провести ревизию и выяснить, как в принципе такое возможно, что из миллиона призванных в украинскую армию, в окопах и блиндажах непосредственно на ЛБС присутствуют лишь 300 тыс. А где остальные военнослужащие?

Но и Сырский может здесь «споткнуться», ведь прошли практически 30 дней с момента вступления нового главкома на его должность, а те самые 700 тыс. мобилизованных до сих пор неизвестно, где «держат оборону» и какие конкретные миссии выполняют.