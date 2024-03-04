Большинство боеприпасов отправляется на Украину, но последней все равно "всё мало"

Если в Европе разгорится потенциальный военный конфликт, то для успешного завершения оного военнослужащим Европейского Союза наверняка не хватит боеприпасов. Такого мнения придерживается высокопоставленный военный в отставке Марк Тис, поделившийся им с журналистами издания Merkur.de.

По словам военного, пройдет лишь несколько часов, прежде чем солдаты и офицеры ЕС просто перейдут в качестве снарядов на обычные камни, которые и будут запускаться в оппонента. Генерал-лейтенант в своих прогнозах на 100% уверен, что плачевная ситуация со снарядами и вовсе не является военной тайной. О плохом стратегическом планировании, точнее его полном отсутствии, известно не только лишь ему, но и Москве и Пекину, наводнившим Европу своими разведчиками «доверху».

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И это лишь только часть проблемы, продолжает нагнетать ситуацию военачальник, одно дело, когда боеприпасов мало, другая сложность заключается в том, что, чтобы произвести свежие партии, потребуется явно больше чем одни календарный год. Так на пополнение некоторого ассортимента вооружений надо как минимум 7 лет.

Силы ЕС не созданы для долгих конфликтов, максимум на что сточит «рассчитывать», так это на небольшие экспедиции за пределы еврозоны.

Вместе с тем по мнению южнокорейской разведки, Пхеньян смог лишь за несколько месяцев поставить в РФ как минимум 2 млн. артиллерийских снарядов самых востребованных калибров. А именно – 122-мм и 152-мм, тем самым показав свои производственные возможности, в десятки раз превышающие совокупные мощности всего ЕС.