Автонаводка – это тот самый шаг в будущее, который поможет российской стороне приблизить победу в СВО

Возросшая многократно боевая эффективность и ударная мощь сделала российский «Ланцет» самой хищной и опасной «птицей» высокоинтенсивных боёв на территории Украины. Используя новоприобретенные силы в лице внедренного модуля искусственного интеллекта, новые возможности позволяют передовым российским дронам самостоятельно «разбираться» с целями на поле боя, «не отвлекаясь» на долгие размышления операторов или получения информации по цифровому каналу связи от парящих выше разведывательных БПЛА. Теперь беспилотные ударные аппараты вправе сами решать, как действовать с обнаруженным объектом. Восхититься отечественным «Ланцетом», получившим очередной революционный апгрейд, поспешили в известном Forbes.





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Источник фото: РБК





В публикации тщательно подчеркивается, что переход на модель с ИИ-наведением, позволяет решить сразу две глобальных цели: «откликаться» быстрее на потенциальную цель на земле, надёжнее устранять исходящую опасность, так как человек все рано медленнее может это сделать, чем продвинутое машинное зрение; но и обойти «ограничение» РЭБ-воздействия оппонента, так как теперь для окончательного поражения связь с оператором больше не нужна. Автономность тут играет на руку, особо отметили в публикации.

И хотя ударные дроны не откажутся в своих полетах полностью от помощи своих разведывательных коллег, всё равно это разгрузит последние от подобных задач и уже облегчит человеческую работу в лице бойцов спецназа, указывающих приоритетный тип наземных целей для поражения. В этом случае первенствующая роль всегда отводится антеннам-сканерам систем ПВО, установок ЗРК и пусковых комплексов аналогичного назначения.

По словам аналитической платформы RUSI та сторона, которая сможет в кратчайшие сроки использовать как можно большее количество автономных БПЛА, та и победит в конфликте высокой эффективности на Украине.