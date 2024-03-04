Динамическая защита и "Мангал" вместе способны на многое. Абрамс даже с одним fpv-дроном справиться не в силах

Выдержать пять попаданий ударных БПЛА, как минимум, смог российский образец бронетехники, остановить который тщетно пытались украинские операторы fpv-дронов.

На кадрах, опубликованных ниже, можно заметить, как в качестве ударного кулака в составе группы бронемашин, состоящей из танка и БМП со штурмовыми пехотинцами, движутся по грунтовой дороге к переднему краю, где держат оборону силы ВСУ. И пока танк прорывался, по нему один за другим прилетали дроны-камикадзе, стараясь остановить танк. Предположительно, как только ОБТ бы получилось обездвижить, следующей «мишенью» могла бы стать БМП. Но затея оказалась провальной.

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Источник фото: vk.com "Русское оружие"





На чем хочется сделать особый акцент, что каждый момент прилёта сопровождался отрывом больших кусков защитного «Мангала», сопровождаемых мощными взрывами. Но правильно установленная сетка и блоки динамической защиты позволили не обращать никакого внимания на такие «недостатки».









Под конец ролика видно, что вся штурмовая миссия увенчалась успехом, а передний край был успешно достигнут, после чего пехотный отряд спешился и занял новые позиции, тем самым закрепившись на новом участке обороны.





Источник фото: vk.com "Русское оружие"





А теперь один из самых интересных вопросов – что же это была за тяжелая отечественная бронемашина, проявившая чрезвычайную стойкость в момент наибольшей опасности? Так как видео снято на существенном удалении от объектива, наверняка нельзя предположить, какой именно это был ОБТ. На 100% можно утверждать, что это не Т-90 «Прорыв» и не Т-80 или любая из его модификаций. По общим очертаниям корпуса и башни этот танк больше всего похож на Т-64БВ принадлежности Украины, захваченный в качестве трофея армией России в одном из недавних боёв. После чего «откапиталенный» и тщательно дооборудованный дополнительной защитой, он встал на сторону отечественных сил.