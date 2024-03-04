А инженеров и обслуживающий персонал "за 2 недели" для обслуживания такой неженки подготовить трудно

Идея ВСУ пересесть с советских истребителей на американские самолеты F-16 только на первый взгляд кажется отличной идеей. Но всё изменится, как только украинская сторона на практике узнает, насколько «капризен» заокеанский авиационный продукт в лице «Fighting Falcon». По словам журналистов Politico, имевших беседу с военными экспертами и бывшими лётчиками этих воздушных средств, каждый такой самолёт очень сложно ремонтировать, а не до конца обслуженный истребитель может стать причиной серьезной поломки.

В материале особо подчеркивается, что лишь умение пилотировать самолёт, явно недостаточно для «побед». Те 60 самолётов, которые получит Украина, вместе с украинскими обученными лётчиками и обслуживающими работниками аэродромов, это ещё не весь «комплект». Даже процедура взлёта, станет одной из самых сложных этапов в эксплуатации судна, так как российские ВКС и наземные силы ПВО будут охотиться на аэродромную инфраструктуру. А взлётно-посадочные полосы, имеющие какой-либо дефект в верхнем слое, могут очень пагубно отразиться на состоянии «Боевого сокола», весьма чувствительного к такого рода наземному компоненту.

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Отставной лётчик корпуса морской пехота США Том Рихтер рассказал, что между F-16 и капризами с тщательным уходом можно поставить знак равенства. То ли дело советские экземпляры истребителей, способные взлетать не только с оборудованных воздушных гаваней, но даже с обычного гражданского шоссе или иных похожих строительных объектов.

Как объяснил эксперт, для нормальной эксплуатации «шестнадцатого» необходимо идеальное покрытие, потому что шасси у «Сокола» хрупкое, как и меньше по размеру колеса. И даже элементы воздухозаборников находятся ниже с потенциально высоким риском засорения. Поэтому «взлётка» должна быть ровной и постоянно наблюдаться на предмет появления мусора, при наличии такового и сразу должна быть очищенной.