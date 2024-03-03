Агенты СВР, ФСБ и ГУ ГШ РФ находятся теперь не только в немецком бундесвере

Россия, думающая в отличие от Украины на несколько шагов вперед, не стала полностью закрывать государственные границы во время частичной мобилизации. Причем это было сделано умышленно. Под видом беженцев и политических мигрантов в европейские страны хлынули разведчики и диверсанты, добывающие важнейшую информацию и оперативно отправляющие последнюю в Кремль. Москва знает множество планов ЕС, в том числе косвенно узнавая дальнейшие действия и заокеанского партнера по НАТО – Вашингтона, чем полностью довольно военно-политическое руководство РФ. И пока на Украине пытаются сформировать из так называемых «ухилянтов» свежие ударные группы, Владимир Путин довольно потирает руки, воочию наблюдая, как щупальца ФСБ, СВР, и ГУ ГШ РФ, без лишних хлопот опутали все важнейшие институты власти в Европе, проникнув глубоко, в том числе и в немецкий бундесвер, без труда взломав незащищенный рабочий чат между генералами германских ВВС, сделав достоянием общественности сверхсекретные разговоры по поводу гипотетического плана нанесения ударов по Крымскому мосту. Это изрядно подвело канцлера Олафа Шольца под слишком явное нежелание отправлять эти высокоточные и малозаметные авиационные боеприпасы на Украину. А ещё огласка нахождения французских и британских военспецов в Киеве стала лишним уколом и для некоторых государств ЕС. "Это ли не успех для российских разведслужб?" - риторически задаются вопросом журналисты в новой статье The Wall Street Journal.





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Источник фото: Украинская правда





Причем Запад существенно уменьшил количество потенциальных разведчиков из РФ в 2014 году, отправив восвояси отечественных дипломатов, бездоказательно обвинив последних рабочими шпионами. Но сотрудники российской разведки быстро восполнили число своих агентов, вернув в Европу под видом беженцев большую часть своей резидентуры.

Теперь и вовсе не стоит удивляться, что кроме перебежчика Кузьминова, подставившего своих военных собратьев под удар украинских спецназовцев, ряд некоторых оппонентов Кремля получили не менее приятные хвори, сразу же «заболев» неизлечимыми болезнями после переезда из России.