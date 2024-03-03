Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
WSJ: Шпионы Москвы в ЕС есть везде – Кремль специально не закрыл границы во время мобилизации
Агенты СВР, ФСБ и ГУ ГШ РФ находятся теперь не только в немецком бундесвере

реклама

   Россия, думающая в отличие от Украины на несколько шагов вперед, не стала полностью закрывать государственные границы во время частичной мобилизации. Причем это было сделано умышленно. Под видом беженцев и политических мигрантов в европейские страны хлынули разведчики и диверсанты, добывающие важнейшую информацию и оперативно отправляющие последнюю в Кремль. Москва знает множество планов ЕС, в том числе косвенно узнавая дальнейшие действия и заокеанского партнера по НАТО – Вашингтона, чем полностью довольно военно-политическое руководство РФ. И пока на Украине пытаются сформировать из так называемых «ухилянтов» свежие ударные группы, Владимир Путин довольно потирает руки, воочию наблюдая, как щупальца ФСБ, СВР, и ГУ ГШ РФ, без лишних хлопот опутали все важнейшие институты власти в Европе, проникнув глубоко, в том числе и в немецкий бундесвер, без труда взломав незащищенный рабочий чат между генералами германских ВВС, сделав достоянием общественности сверхсекретные разговоры по поводу гипотетического плана нанесения ударов по Крымскому мосту. Это изрядно подвело канцлера Олафа Шольца под слишком явное нежелание отправлять эти высокоточные и малозаметные авиационные боеприпасы на Украину. А ещё огласка нахождения французских и британских военспецов в Киеве стала лишним уколом и для некоторых государств ЕС. "Это ли не успех для российских разведслужб?" - риторически задаются вопросом журналисты в новой статье The Wall Street Journal.


реклама

Источник фото: Украинская правда


   Причем Запад существенно уменьшил количество потенциальных разведчиков из РФ в 2014 году, отправив восвояси отечественных дипломатов, бездоказательно обвинив последних рабочими шпионами. Но сотрудники российской разведки быстро восполнили число своих агентов, вернув в Европу под видом беженцев большую часть своей резидентуры.

   Теперь и вовсе не стоит удивляться, что кроме перебежчика Кузьминова, подставившего своих военных собратьев под удар украинских спецназовцев, ряд некоторых оппонентов Кремля получили не менее приятные хвори, сразу же «заболев» неизлечимыми болезнями после переезда из России.

#инопресса #инопресса о россии #разведка рф #шпиономания в ес
+
Написать комментарий (0)
Myśl Polska: ВКС РФ и наземные силы целенаправленно охотятся на украинские радары и системы ПВО
Telegraph: Макрон своим поведением демонстрирует опасения Запада из-за успехов ВС РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы ВС России смогли выследить и впервые поразить "старшую " разновидность HIMARS – M270 MLRS
4
Сбер предупредил о новой схеме мошенников через трансляцию экрана смартфона
3
HP предлагает принтер с подпиской HP All-In
3
Стали известны характеристики и дата выхода Nokia N2 Pro Max 5G
7
Снижение цены на автомобили BYD спровоцировало волну снижения цен на автомобили других марок
+
Motorola анонсировала смартфон Moto X50 Ultra
2
Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
1
Платежные системы на заправках Новой Зеландии вышли из строя - ПО не распознает 29 февраля
+
СМИ: Франция ради создания «стратегической дилеммы» для России может разрешить своему спецназу заходить на территорию Украины
3
Macpaw: Доступна первая альтернатива App Store для загрузки приложений
+
MWM: ВС РФ обязаны последним победам массовым применением планирующих авиабомб
1
Пермские ученые создали топливо для цементных печей на основе отходов переработки нефти
1
Новое обновление Cyberpunk 2077 позволяет установить приоритеты для p-ядер в гибридных процессорах
2
Геймер продал за $288 000 видеоигру для NES, которую 40 лет назад купил за $30
+
Биткоин поднялся выше $60 000 впервые с ноября 2021 года
+
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
2
Турция успешно протестировала интеллектуальную пусковую систему SADAK-4T Salan
+
Глава NVIDIA заявил о способности увеличивать производительность вычислений в миллион раз каждые десять лет
7
Новая консоль воспроизводит игры для Nintendo 64 в 4K
+
NVIDIA Reflex снижает системную задержку на видеокартах GeForce
12

Популярные статьи

Американская "Булава" нацелится на превосходящие по мощи ВМС Китая
5
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
29
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
49
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
24
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
26
Астрофизики находятся на пороге понимания природы памяти нашей Вселенной
9
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
12
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
18
Выпущена вторая версия SD WebUI Neuro Linux, генерируем и тренируем с видеокартой GeForce GTX 1070
12
Обзор игры Call of Duty Black Ops - так начинались тёмные операции
+

Сейчас обсуждают

Лев корл
20:37
За 170 евро куплю))))
Суперфлагман Xiaomi 14 Ultra будет стоить €170 – так много не просят даже за флагманы Apple
Блейд
20:33
Я покакал.аааа кайф я какаю.... жидкий кал : понос.
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
DonCarleone
20:28
Вин 11 это проходная ось, поставил ради интереса как то, пол дня не выдержал на ней сидеть, всё куда то спрятано, особенно меню, настройки....вернулся обратно на 10.
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
Блейд
20:27
На подвальном Китае тоже подсветка горит?
Стоит ли в 2024 году покупать скоростные SSD за 30 000р, и почему HDD никак не уходят в историю
Евгений Ситкевич
20:20
Теперь только провокацию ждать, что якобы русская ракета отклонилась от цели и прилетела в АЭС
Словацкие АЭС остались без защиты: С-300 передали ВСУ, а Италия забирает свой ЗРК SAMP
22870
20:06
Макрон демонстрирует только то, что, несмотря на мужское естество, член у него есть, но яйца ему не нужны.
Глава МИД Венгрии заявил, что чем дольше Киев тянет с переговорами, тем хуже для Украины
22870
20:04
Не важно что считаю я, важно что является таковым. Genshin Impact прекрасно работает на встройках десятилетней давности.
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
Мегавольт
19:59
Главная ошибка ламеров, это как в той поговорке не хочешь срать не мучай жопу. Не шаришь обратись к специалисту. Соберет, привезет и настроит. Купил грит мощный процессор в готовом компе, а гамы тормо...
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
swr5
19:59
Что вы считаете AAA проектом? Геншин, к примеру, по прибыльности обошел все остальные AAA проекты и прекрасно работает на Линуксе с дискретными видеокартами. Так что все эти свои домыслы оставьте себе...
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
swr5
19:57
Можете минусовать, но это так, Linux благодаря наработкам Steam Deck и Proton постепенно выходит вперед по производительности в играх. Интересно, что минимальный FPS в играх на Линуксе всегда выше чем...
Какую Windows установить на игровой компьютер в 2024 году — разбираемся в плюсах и минусах версий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем