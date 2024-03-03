С такими "союзниками" по НАТО и оппонентов никаких не надо

Последняя установка ПВО, способная защитить воздушное пространство Словакии, переходит со статуса «Боевое дежурство» в статус «Пора домой» и очень скоро отправится в страну постоянной приписки – Италию. Об этом рассказал словацкий топ-чиновник Роберт Фицо. По словам премьера, теперь противовоздушная оборона его государства в далеком прошлом, ведь все союзники по НАТО отказались предоставить на замену свои установки ЗРК.

Стало известно, что лидеры предыдущего правительства, решившие показать значимую поддержку Украине Зеленского, передали систему ПВО в виде С-300. А ведь это была единственная система, способная защитить словацкое небо. Но чтобы уже не оставлять совсем официальную Братиславу без защиты, ряд стран-членов НАТО пообещали ей перекрыть воздушную среду от самолетов потенциального оппонента и прислать свои войска ПВО. Что и было сделано с отправкой в Словакию ЗРК Patriot. Но последние не задержались и были очень оперативно переведены в совсем иное место, не совпадающее с территориальными границами республики.

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Единственные, кто согласился помочь, был официальный Рим, предоставивший свой ЗРК SAMP/T в аренду на 12 месяцев.

Источник фото: Военное обозрение

И теперь по мнению Фицо, все АЭС и другие стратегические цели остались абсолютно беззащитны перед потенциальной воздушной тревогой.

И весьма вероятно, что итальянцы могут не возвращать к себе свой SAMP/T, а отправить его на Украину. Ведь у Киева сейчас большие проблемы в защите своего неба. Потому что мировая Сеть, особенно в последнее время, заполонена кадрами с уничтоженными силами ПВО украинской армии.