В общем плохая идея оказалась спрятать дефицитный образец ЗРК среди тракторов и комбайнов

Сегодня завершился ещё один не очень удачный день для украинских подразделений ПВО, потерявших дефицитную установку ЗРК с полным боекомплектом зенитных ракет. Причем поражение случилось не в момент активного боя, когда комплекс мог оказать противодействие воздушной угрозе, а в момент максимальной уязвимости бронемашины с пусковой установкой, предпринявший попытку замаскироваться посреди сельхозтехники местных фермеров в Сумском регионе, в населенном пункте Хотень. И как сообщают источники, первоначальную информацию о присутствии на территории гражданской постройки украинской военной техники, имеющей ценность много выше танков или иной бронетехники, сообщили местные жители.





реклама

Источник фото: vk.com "Российское оружие"





Так, расположенная в 25 километрах от государственной границы с РФ высокотехнологичная машина получила прямое попадание от корректируемого снаряда «Краснополь», наведенного по лазерному лучу помогавшим и подтвердившим цель разведывательным дроном.





Источник фото: vk.com "Российское оружие"







Таким образом тандем наземного средства поражения и воздушного источника целеуказания был признан успешным, а их плотное сотрудничество закончилось поражением помимо собственно «Бука», еще и повреждением топливозаправщика.









И уже по целому ряду мнений военных экспертов, российская армия планомерно и целенаправленно уничтожает силы украинского ПВО, планируя весьма вероятный удар с северной части, где одной из вероятных целей может стать Черниговское направление, где до Киева можно проложить ближайший маршрут. Кроме того таким маневром можно отвлечь изрядные силы от донбасской ЛБС и без того перетянувшей на себя изрядное количество украинских бригад.