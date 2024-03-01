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Madarator
Высокоточный "Краснополь" поразил украинский ЗРК "Бук-М1" в селе Хотень
В общем плохая идея оказалась спрятать дефицитный образец ЗРК среди тракторов и комбайнов

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   Сегодня завершился ещё один не очень удачный день для украинских подразделений ПВО, потерявших дефицитную установку ЗРК с полным боекомплектом зенитных ракет. Причем поражение случилось не в момент активного боя, когда комплекс мог оказать противодействие воздушной угрозе, а в момент максимальной уязвимости бронемашины с пусковой установкой, предпринявший попытку замаскироваться посреди сельхозтехники местных фермеров в Сумском регионе, в населенном пункте Хотень. И как сообщают источники, первоначальную информацию о присутствии на территории гражданской постройки украинской военной техники, имеющей ценность много выше танков или иной бронетехники, сообщили местные жители.


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Источник фото: vk.com "Российское оружие"


   Так, расположенная в 25 километрах от государственной границы с РФ высокотехнологичная машина получила прямое попадание от корректируемого снаряда «Краснополь», наведенного по лазерному лучу помогавшим и подтвердившим цель разведывательным дроном.


Источник фото: vk.com "Российское оружие"


   Таким образом тандем наземного средства поражения и воздушного источника целеуказания был признан успешным, а их плотное сотрудничество закончилось поражением помимо собственно «Бука», еще и повреждением топливозаправщика.



   И уже по целому ряду мнений военных экспертов, российская армия планомерно и целенаправленно уничтожает силы украинского ПВО, планируя весьма вероятный удар с северной части, где одной из вероятных целей может стать Черниговское направление, где до Киева можно проложить ближайший маршрут. Кроме того таким маневром можно отвлечь изрядные силы от донбасской ЛБС и без того перетянувшей на себя изрядное количество украинских бригад.

#краснополь #зрк &quot;бук-м1&quot; #краснополь поразил бук
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