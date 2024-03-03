Увидеть повторно такой салют из той посадки могут не только лишь все солдаты и офицеры ВСУ

Хотел ли того Пентагон добиться или нет, но поддержка украинской армии передачей скромного количества кассетных боеприпасов вызвала совсем не ту реакцию, которую хотели увидеть в Вашингтоне и Киеве. Как оказалось, в некоторые игры играть гораздо «приятней» не поодиночке, а вдвоём. Причем мнение первой стороны на согласие в такого рода «игры» уже может не потребоваться.

В ответ на передачу неназванного количества боеприпасов, оснащенных кассетной боевой частью, в российском Генштабе в полной мере сочли что соблюдение нейтралитета в таком вопросе попросту невозможно. Тем паче в российских арсеналах боеприпасов с таким принципом действия не то что бы больше, а несоизмеримо больше. Кроме того, на многочисленных военных складах очень много и разновидностей «кассетников».

реклама

А с недавним дооснащением авиационных боеприпасов РБК-500 так называемыми модулями планирования и коррекции, ВКС РФ могут просто «засеять» передний край по много-много раз этим тяжелейшим по воздействию на легкобронированную технику и живую силу снарядом. Что и начало случаться.

Источник фото: ТГ-канал "Kotsnews"



Так, на Запорожском направлении кассетные бомбы просто превратили в лунный пейзаж близлежащую посадку, где решили окопаться крупные силы ВСУ.

Хотели ли тем самым военные чиновники из США привести к так называемому диспаритету в поражающем воздействии конфликтующих сторон, трудно наверняка сказать, но то, что передача кассетных боеприпасов ВСУ запустила эту следственно-причинную цепочку, теперь уже нельзя отрицать. Дальше урон для украинской армии станет только больше. Ведь кассетных боеприпасов у ВС РФ больше, а их ассортимент куда обширней, чем у ВСУ. К тому же ВКС РФ перешли на тактику «ударных» авиационных троек, как написали в Pucará Defensa.