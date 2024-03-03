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Madarator
Pucará Defensa: Авиационное ударное звено ВКС РФ просто сминает украинскую оборону на земле
Новая тактическая схема российских ВКС слишком пугает западных аналитиков и украинских солдат

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   Согласно новой публикации в Pucará Defensa, появление в распоряжении ВКС РФ большого количества продвинутого варианта классических свободнопадающих бомб с модулями планирования и коррекции, так называемыми УМПК, позволили российским ВВС освоить новую тактическую схему, результативная схема работы которой позволила ускорить украинское отступление на земле.

А о том, что это явление массовое, должен говорить такой факт, как удары 152 бомбами только за период 29 февраля. В большей степени вероятности именно прилёт 30 дальнобойных планирующих боеприпасов позволил штурмовым группам россиян захватить поселение Тоненькое.

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Су-34. Источник фото: Известия

   Причем к большому сожалению для украинского Генштаба, запас бомб, способных в невероятно огромном количестве быть оснащенными теми самыми модулями управления и коррекции, практически не иссякаем. Поэтому наносить огневое поражение по украинским силам ВКС РФ продолжат, несмотря ни на что.

   И что ещё более «печалит» западных аналитиков и экспертов, так это наличие УМПК и на версиях бомб, обладающих кассетным содержимым, выбивающих в существенных объемах помимо живой силы, ещё и легкобронированную технику и слабозащищенные комплексы РЭБ и ПВО. Речь идёт о кассетной РБК-500 и о «вакуумной» бомбе ОФАБ-500.

Источник фото: vpk.name

   Также стало известно, что переоснастке подверглись не только относительно современные Су-34, но и куда более старые Су-24. Что как раз свидетельствует, что бомб-планеров стало больше пролетать по украинским позициям.


   После чего вполне нередким явлением стали массовые налёты авиационных троек, состоящих из двух Су-24(34) и прикрывающего их Су-35.  Первые способны нести вдвоем до 8 бомб с УМПК, а последний при своем обнаружении сразу же атакует наземные радары противорадиолокационными ракетами Х-31, а если на горизонте появится воздушная цель, то тем хуже для неё: продвинутые АФАР-сканеры позволяют атаковать цель сильно заранее дальнобойными Р-37М.

И потенциальное появление у ВСУ F-16 никак не воспрепятствует огневому налёту такого ударного кулака, горько резюмируют иностранные журналисты.

#вкс рф #су-35 #су-34 #умпк #су-24
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