А ведь признать объективные причины поражений ВСУ не хватает ни совести ни воли

Новый главком ВСУ Александр Сырский обладает неограниченным кредитом доверия и может выбрать любую кадровую стратегию формирования командного состава действующей украинской армии. Новость о том, что выпускнику МВОКУ вручен карт-бланш по кадровой политике в армейской среде лично объявил украинский лидер Владимир Зеленский в соответствующем обращении на видео.

По словам президента восточноевропейской республики, офицеры не должны отвлекаться ни на что иное, как на свою полную осведомленность о том, что нужно вверенному под их руководство подразделению для успешного выполнения миссий на полях сражений.

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Источник фото: bbc.com



И уже под конец своего выступления Зеленский объявил, что Сырский должен прийти на доклад к нему в самое ближайшее время с подробным планом своих будущих действий и рассказать, что нужно изменить в действующей армии для её успеха. Ведь череда поражений, которая продолжается в ВСУ и до сегодняшнего дня, не способствует повышению упавшего морального духа, который царит в украинской армии, начиная с провала контрнаступления в прошлом году и только выросшего в «отрицательном направлении» с момента увольнения Валерия Залужного.

Вместе с тем по мнению Сырского провал украинской обороны под Авдеевкой связан ни с чем иным, как с проблемами в управлении бригадами, вину за что он возложил за непосредственное руководство этих воинских соединений. По его словам, старшие офицеры просто «не владеют обстановкой» и ситуацией в поле.