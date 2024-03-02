Генерал, чьим "победам" ВСУ обязаны в Дебальцево, Артемовске, а теперь и Авдеевке, лучше "всех" знает как побеждать.

Командующие бригадами украинской армии оказались виноватыми в масштабном и тяжело контролируемом отступлении ВСУ на востоке. Такой точкой зрения поделился новый главком ВСУ Александр Сырский, обвинивший старших офицеров бригад, решивших вместо обороны на передовых позициях, просто взять и отступить вглубь удерживаемых территорий, несмотря на приказы высших офицеров «держаться». Со своим негодованием и возмущением украинский генерал решил ознакомить читателей своего личного ТГ-канала, как только побывал вблизи ЛБС с большой инспекцией.

И как уточнил Сырский, «объективных» причин прямо сейчас отступать у ВСУ нет – потому что некоторые бригады ВСУ, несмотря на одинаковый состав, выраженный количеством живой силы, артиллерии, бронетехники и боеприпасов с другими точно такими же украинскими соединениями, прибегнули к тактике отступления на «более выгодные позиции», хотя прямого приказа об этом не было. А другие, «лучшие» подразделения, продолжали удерживать блиндажи и линию обороны, продемонстрировав «стойкость и отвагу» своим непосредственным коллегам по окопам.

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Источник фото: газета.ру

Сырский, как выпускник МВОКУ, видит исключительно проблему в комбригах, имеющих критически недостаточный уровень опыта, знаний, а главное, способностей выбирать правильные решения в непростой обстановке «в поле», и боящихся взять на себя ответственность.

Теперь для устранения вопиющих «перекосов» в провалившие оборону подразделения направлены соответствующие штабные специалисты, наделенные необходимыми знаниями и полномочиями. Вместе с тем ряд командиров бригад, проявляющих систематические оперативные ошибки в управлении личным составом, могут быть срочно уволены, заявил главком ВСУ.